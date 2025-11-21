Еще один дом и насосная станция пострадали от БПЛА в Красноармейском районе

Беспилотную опасность в регионе объявили в 4:50 21 ноября. В результате атаки украинских БПЛА на территории региона сбили 9 дронов.

В Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом в хуторе Трудобеликовском. Взрывной волной там выбило окна. Также обломки БПЛА обнаружили на одной из улиц, повреждений они не нанесли.

В станице Полтавской при отражении атаки пострадало здание насосной станции сельскохозяйственного назначения. Там также выбило окна.

Во всех случаях никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночью на пятницу ВС РФ перехватили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем. Два дрона ВСУ сбили за час утром 21 ноября. Еще пять БПЛА ликвидировали в небе над Кубанью с 8:00 до 9:00.

В результате падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Из-за угрозы атаки дронов в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Также фрагменты БПЛА повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. В одном из них выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес. Также обломки повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. Небольшие травмы из-за падения фрагментов беспилотника получили двое рабочих.

