Неизвестные подожгли мусорный полигон в Усть-Лабинском районе

Возгорание на территории Двубратского мусорного полигона произошло днем 29 марта.

Оператор мусорного полигона сообщил в полицию о факте умышленного поджога свалки. Правоохранители зарегистрировали заявление о противоправных действиях.

На месте задействовано несколько единиц специализированной техники. За ситуацией следят профильные специалисты, осуществляющие непрерывный мониторинг обстановки.

«Ведется постоянный контроль над ситуацией», — сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района в Telegram.

Читайте также: пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. Спустя почти пять суток, около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К полудню 21 марта площадь тления сократилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания, а утром 23 марта площадь пожара удалось уменьшить до 1 тыс. кв. м.

Из-за схода грунта 26 марта на полигоне возникли новые очаги пожара. В тот же день стало известно, что для тушения пожара на полигоне применят бентонитовые маты. Они позволят избежать попадания воздуха в очаги возгорания.

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