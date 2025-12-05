Над регионами РФ ночью 5 декабря уничтожили 41 украинский беспилотник

В ночь на пятницу ВСУ вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 23:00 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник. Над территорией Краснодарского края сбили один БПЛА.

По девять беспилотников уничтожили над Самарской областью и Крымом. Еще восемь дронов обезвредили над Саратовской областью. По семь БПЛА сбили над Волгоградской и Ростовской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в Краснодарском крае объявили 5 декабря около 0:30. В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Сочи ограничения сняли спустя полтора часа.

Сообщения об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона около 6:52. О снятии ограничений в воздушной гавани Краснодара сообщили в 7:05.

Обломки сбитого БПЛА упали в порту Темрюка. Произошел пожар. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.

