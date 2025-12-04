В аэропорту Краснодара ночью 5 декабря ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В аэрогавани краевого центра из-за объявленной по краю беспилотной опасности ввели дополнительные временные ограничения.

Об этом 5 декабря в 0:44 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. В связи с этим ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» в регионе не отменят. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители края получили в пятницу около 0:30. При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность.

