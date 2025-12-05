В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 5 декабря

Сообщения об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона около 6:52.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 0:30.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — сказано в сообщении МЧС.

Запрещено приближаться к обломкам сбитых беспилотников. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

На Кубани действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ночью 5 декабря в Краснодарском крае. В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Сочи ограничения сняли спустя полтора часа.

Обломки сбитого БПЛА упали в порту Темрюка. Произошел пожар. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.

