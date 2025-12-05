Logo
В аэропорту Сочи спустя полтора часа сняли ограничения на полеты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-spustya-poltora-chasa-otmenili-ogranicheniya-na-polety
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Временный запрет на взлет и посадку судов в воздушной гавани города-курорта ввели ночью 5 декабря из-за угрозы атаки БПЛА.

Ограничения в аэропорту Сочи действовали с 2:25. О снятии ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале в 3:56.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ночью 5 декабря объявили беспилотную опасность. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили в пятницу около 0:30. Из-за угрозы атаки БПЛА дополнительные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара.

