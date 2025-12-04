В порту Темрюка произошел пожар после падения обломков украинского БПЛА

Из-за падения фрагментов беспилотника повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуировали. На месте работают специальные и экстренные службы. К ликвидации возгорания привлечены 32 человека и 8 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 5 декабря в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в пятницу около 0:30.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

В аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА ввели дополнительные ограничения на полеты.

Подпишись, здесь всегда интересно.