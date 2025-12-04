Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи

В Краснодарском крае ночью 5 декабря объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов.

В аэропорту Сочи из-за угрозы атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 2:25.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители края получили в пятницу около 0:30. В аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА ввели дополнительные ограничения на полеты.

Около 2:20 стало известно, что фрагменты сбитого беспилотника повредили элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

