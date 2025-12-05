В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные ночью 5 декабря

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту краевой столицы ввели 5 декабря в 0:44.

О снятии ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале в 7:05.

«Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 9:00 МСК», — сказано в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ночью 5 декабря объявили беспилотную опасность. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили в пятницу около 0:30. Из-за угрозы атаки БПЛА дополнительные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара. Также в 2:25 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. О снятии ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 3:56.

Об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов сообщили около 6:52.

