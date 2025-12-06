На тлеющем мусорном полигоне в Новороссийске отсыпали 1,9 тыс. кубометров грунта

О ситуации на полигоне размещения ТКО в урочище горы Щелбы, который тлеет уже пятый день, рассказал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

По состоянию на 13:24 6 декабря, площадь тления составляет 220 кв. м. В ликвидации участвуют 13 единиц техники. Специалисты продолжают проливать водой тело полигона.

«Продолжается отсыпка грунта. Выполнено 192 рейса, засыпано 1920 куб. м земли», — написал Александр Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Пожар локализовали в тот же день в 11:00 на площади 250 кв. м.

Днем 3 декабря площадь пожара сократилась до 220 кв. метров. По состоянию на 12:17 4 декабря площадь тления не изменилась, специалисты отсыпали 400 куб. м грунта. 5 декабря стало известно о возникновении новых очагов пожара из-за усиления ветра.

