Лесной пожар произошел под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника

В ходе массированной атаки ВСУ на Черноморское побережье Кубани силы ПВО сбили очередной беспилотник.

Его фрагменты упали в лесу под Геленджиком, что вызвало возгорание лесной подстилки. Огонь локализовали на площади 0,1 га.

Пострадавших и повреждений строений или объектов инфраструктуры нет. Специалисты продолжают тушить пожар, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие. Из-за объявления беспилотной опасности вечером 24 ноября ограничили полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.

В результате атаки БПЛА оказались повреждены два частных дома в селе Кабардинка. Возле одного из них пострадал мужчина — в момент сбития дрона он был на улице. Пострадавший получил ранение ноги ниже колена, угрозы его жизни нет. Мужчину госпитализировали. Во втором доме из-за падения обломков беспилотника начался пожар на площади 300 кв. м.

