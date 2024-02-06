Кондратьев: надо оперативно устранить все последствия непогоды на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 февраля провел совещание, на котором обсудили ликвидацию последствий непогоды в Лабинском районе и ситуацию с транспортным сообщением в Сочи.

По словам губернатора, ураган нанес повреждения нескольким соцобъектам.

«В Лабинском районе сорвало крышу в школе хутора Харьковского. Необходимо оперативно все восстановить, устранить последствия непогоды и вернуть жителей к привычному образу жизни. В Сочи на железную дорогу сошел сель, было нарушено движение поездов», — сообщил глава региона.

Губернатор обратился к главам пострадавших от стихии муниципалитетов с вопросом о том, как быстро там смогут восстановить поврежденную инфраструктуру.

Глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил о том, что ночью шесть соцобъектов остались без электроэнергии. Сейчас энергоаварии везде устранили. Крышу школы ее восстановят, как только позволит погода. На время ремонта детей переведут в другие школы.

Главы Сочи Алексей Копайгородский сообщил о том, что объем оползня, сошедшего в ночь на 5 февраля на перегоне Дагомыс — Лоо составил 35 тыс. куб. м. Грунт накрыл около 300 м железной дороги. Полотно расчищают круглосуточно, уже освободили от грунта один путь, убрали более 15,5 тыс. куб. м. земли. Расчистка второго пути продолжается. Железнодорожники приступили к замене поврежденного участка полотна. Пассажиров поездов подвозят 85 автобусами. Уже перевезли более 15,5 тыс. пассажиров.

В селе Волковка под угрозой оползня находятся 11 частных домов, в которых живут 40 человек. Сейчас 19 жителей находятся в пункте временного размещения.

Из-за подъема реки Псезуапсе в пункт временного размещения переселили пятерых жителей частного дома в Лазаревском. Продолжают расчищать от селевых масс дороги в село Красная Воля, для транспорта работает одна полоса.

В Сочи утром с запасных аэродромов прилетели 29 рейсов, задержанных накануне. Прилет еще девяти самолетов ожидается, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Часть пригородных поездов отменили. Пассажирские поезда дальнего следования задержали, людей к поездам начали подвозить автобусами.

К утру 6 февраля убрали уже более 15,5 тыс. куб. м грунта. Железнодорожные пути со стороны моря уже полностью очистили. На пути со стороны гор продолжается расчистка, туда постоянно сходит новый грунт. Рабочим еще предстоит убрать около 3 тыс. куб. м. земли. Задержанные из-за схода селя поезда начали входить в свои графики. Железнодорожники к приступили к замене поврежденного железнодорожного пути на расчищенном участке.

В Лабинском районе сильный ветер повредил крышу школы и повалил водонапорную башню.