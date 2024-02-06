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Рабочие вызвали еще один оползень, чтобы расчистить железнодорожные пути в Сочи

Происшествия
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Рабочие вызвали еще один оползень, чтобы расчистить железнодорожные пути в Сочи
Фото "Кубань 24"

Речь идет об участке в районе Дагомыса, где в ночь на 5 февраля сошел оползень, перекрывший железнодорожное сообщение между Сочи и Туапсе.

Работы на этом месте продолжаются уже вторые сутки. К утру 6 февраля там убрали уже более 15,5 тыс. кубометров грунта.

«Для организации дальнейшего безопасного пропуска поездов был осуществлен принудительный спуск грунта с горной стороны», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Уточняется, что железнодорожные пути со стороны моря уже полностью очистили. В ближайшее время там начнут менять поврежденное полотно.

На пути со стороны гор продолжается расчистка. Рабочим еще предстоит убрать около 3 тыс. кубометров грунта.

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