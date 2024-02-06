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РЖД организовали отправление поездов из Сочи с трех станций Лазаревского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-organizovali-otpravlenie-poezdov-iz-sochi-s-treh-stantsij-lazarevskogo-rajona
РЖД организовали отправление поездов из Сочи с трех станций Лазаревского района
РЖД организовали отправление поездов из Сочи с трех станций Лазаревского района

Из-за схода оползня на участке Дагомыс — Лоо в ночь на 5 февраля движение поездов между Сочи и Туапсе на время полностью прекратилось.

На время восстановительных работ пассажирские поезда будут отправляться из Сочи с трех станций Лазаревского района:

Якорной Щели: Адлер — Ростов, Адлер — Санкт-Петербург, Имеретинский курорт — Саратов, Имеретинский курорт — Нижний Новгород, Адлер — Москва;

Лазаревской: поезда из Адлера в Калининград, Воркуту, Москву, Самару, Архангельск и Нижневартовск;

Лоо: «Ласточки» Имеретинский курорт — Краснодар, Роза-Хутор — Краснодар, Аэропорт Сочи — Анапа.

До этих станций пассажиры поездов смогут добраться на специальной выделенных автобусах, сообщает пресс-служба РЖД.

Читайте также: пункты питания и отдыха организовали на вокзалах Сочи из-за задержки поездов. В обычном режиме на вокзалах Большого Сочи работают кассовые зоны и залы ожидания — там действуют санитарные комнаты и поддерживается комфортная температура.

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