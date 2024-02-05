Пункты питания и отдыха организовали на вокзалах Сочи из-за задержки поездов

В обычном режиме на вокзалах Большого Сочи работают кассовые зоны и залы ожидания — там действуют санитарные комнаты и поддерживается комфортная температура.

Да пассажиров, прибывающих на посадку и ожидающих своего поезда, организовали пункты отдыха и питания. Там можно выпить чай, кофе или воды. Дежурные помогают при пересадке на альтернативный транспорт.

«Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производится в кассах без удержания сборов и дополнительных плат. Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки 8-800-775-00-00», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 10 тыс. куб. метров грунта после сошедшего селя осталось убрать для запуска поездов в Сочи.