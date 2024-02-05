РЖД: около 10 тыс. куб. метров грунта осталось убрать для запуска поездов в Сочи

Сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков в Сочи вызвали многочасовые дожди.

Ночью 5 февраля пост мониторинга на перегоне Дагомыс — Лоо зафиксировал процесс и позволил предотвратить более серьезные последствия.

Железнодорожники уже убрали более 4,8 тыс. куб. м грунта, но сход селя продолжается. Чтобы остановить поток и обеспечить безопасное движение поездов, специалисты собирают грунт со склона. Всего нужно убрать еще около 10 тыс. куб. м грунта.

«Делаем все возможное, чтобы ускорить восстановление движения. Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о сходе селя на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40. Объем земли, сошедшей на полотно на участке Туапсе — Адлер, превышает 5 тыс. куб. м. Из-за схода селя отменили 10 пригородных поездов. На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в Аэропорт Сочи и обратно, начали перевозить автобусами.