Шесть пассажирских поездов задержаны из-за схода селя на железную дорогу в Сочи

По предварительным данным РЖД, объем земли, сошедшей на полотно на участке Туапсе — Адлер, превышает 5 тыс. куб. м.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов. В ликвидации последствий схода селя участвуют более 100 железнодорожников. Сейчас восстанавливают контактную сеть расчищают полотно от грунта. Работы осложняются тем, что переувлажненный из-за осадков грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь.

Движение поездов на участке приостановлено. Задержано шесть пассажирских поездов. Время задержки составляет до 4 часов.

Отменили 10 пригородных поездов. На участке Дагомыс — Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в Аэропорт Сочи и обратно, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

На станции Лоо и Дагомыс направили 22 автобуса для перевозки пассажиров в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера и в аэропорт.

«За ночь перевезли 1,8 тыс. человек, автотранспорт продолжает курсировать. Предпринимаются необходимые меры по восстановлению контактной сети и расчистке путей. Утром поступило сообщение, что в результате подвижки грунта и повреждения дорожного полотна затруднен проезд к частным домам в селе Волковка. На месте глава сельского округа и Служба спасения Сочи. в случае необходимости готовы предоставить людям места в пунктах временного размещения», — написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города добавил, что из-за подъема уровня воды в реке в Лазаревском в ПВР переселили пять человек из частного дома на улице Днепровской.

В горном кластере и на высоких участках местности продолжают расчищать от снега дороги, задействовано 17 единиц техники и около 30 человек. Все оперативные службы Сочи работают в усиленном режиме, обстановку контролирует городской штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение и сходе селя на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40. На двухпутном участке железной дороги, где сошел оползень, приостановили движение поездов.

До 5 февраля в Сочи сохранится действие штормового предупреждения. В горной зоне ожидается очень сильный снег, а в предгорьях и низких горах — налипание мокрого снега и гололедица. На курорте 4 и 5 февраля прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, снежную и ледяную крупу, а также усиление ветра до 20–25 м/с.