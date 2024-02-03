В Сочи закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс из-за непогоды

Погода на курорте ухудшается — ночью в горной зоне прошел мокрый снег. До 5 февраля в Сочи сохранится действие штормового предупреждения.

В течение суток 3 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег, а в предгорьях и низких горах — налипание мокрого снега на деревьях и городах и гололедица. 4 и 5 февраля прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, снежную и ледяную крупу, а также усиление ветра до 20–25 м/с. На реках ожидаются подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селей, выше 1 тыс. м — лавиноопасно.

На участке Магри — Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4–4,5 м, в портах тягун, имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

По словам главы курорта, на время в Сочи закрыли зимние пляжи, а также ограничили доступ на часть горнолыжных трасс.

«В дорожном комплексе на дежурстве более 200 единиц техники, по ЖКХ в готовности более 400 человек. Под особым контролем наши отдаленные населенные пункты. В социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство. Сейчас на курорте все штатно, объекты работают, дорожное сообщение обеспечено, по линии аэропорта и РЖД приняты необходимые превентивные меры. Особое внимание к безопасности мероприятий, посвященных 10-летию Зимней Олимпиады в Сочи», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

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