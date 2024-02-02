На ликвидацию последствий оползня между микрорайонами Сочи потребуется 2 месяца

Поврежденный оползнем участок улицы Тепличной планируют привести в порядок за два месяца. Об этом 2 февраля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта сообщил, что на Тепличной уже построили временную полосу, а через неделю стартует ремонт основной полосы и укрепление склона.

«Дорога связывает микрорайоны Министерские озера и Макаренко, ее нужно привести в порядок как можно быстрее. Работы на сложном участке по плану займут в пределах двух месяцев», — написал Копайгородский в Telegram.

Помимо ремонта дороги, в Хостинском районе планируют возвести остановочный павильон рядом с новым корпусом гимназии № 9. Кроме того, уже обустроили безопасный пешеходный подход от школы к строящимся стадионам и спортивным площадкам. Их открытие намечено на март.

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