Из-за схода селя на железную дорогу приостановили движение поездов в Сочи

Сообщение и сходе грязевой массы на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40.

На участке железной дороги, где сошел оползень, движение поездов двухпутное. Движение поездов приостановили, были задержаны три электропоездов.

Для ликвидации последствий схода оползня на место направили специалистов СКЖД, привлекли аварийно-восстановительный поезд. Работы по расчистке грязевой массы с железнодорожных путей будут проводить в ночью до полной расчистки.

Ориентировочно, работы планируют завершить 5 февраля. На месте работают 39 человек, 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пассажиров электричек, следовавших на курорт, пересаживают на автобусы. Для этого ночью на станцию Дагомыс и Лоо было направлено 22 автобуса. Пассажиров довозят до ж/д вокзалов Сочи и Адлера, аэропорта Сочи, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 5 февраля в Сочи сохранится действие штормового предупреждения. В горной зоне ожидается очень сильный снег, а в предгорьях и низких горах — налипание мокрого снега и гололедица. На курорте 4 и 5 февраля прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, снежную и ледяную крупу, а также усиление ветра до 20–25 м/с.