Задержанные из-за схода селя в Сочи поезда входят в график

На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров продолжают подвозить к поездам автотранспортом. Уже перевезли около 15 тыс. пассажиров из 50 поездов. Задействовано более 30 автобусов.

Поезда № 13 Саратов — Имеретинский курорт, № 43 Москва — Адлер и № 101 Москва — Адлер следуют до станции Лазаревская.

Поезда № 821 Краснодар — Имеретинский Курорт, № 815 Краснодар — Роза Хутор и № 829 Анапа — Аэропорт Сочи следуют до станции Лоо.

Поезда № 629 Владикавказ — Адлер, № 301 Минск — Адлер и № 353 Пермь — Имеретинский Курорт следуют до станции Якорная щель.

Пассажирские поезда № 35 Санкт-Петербург — Адлер и № 103 Москва — Адлер идут до станции Туапсе.

Далее до места назначения пассажиры добираются на специально выделенных автобусах или электропоездах «Ласточка», сообщает Telegram-канал РЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки пассажиров 8 (800) 775-00-00.

Всего на ж/д перегоне Дагомыс — Лоо сель повредил 50 м полотна. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению путей. Параллельно ведется восстановление энергоснабжения — смонтировано 700 м контактной линии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение и сходе селя на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40. Из-за схода селя отменили поезда. На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в Аэропорт Сочи и обратно, начали перевозить автобусами.

К утру 6 февраля убрали уже более 15,5 тыс. куб. м грунта. Железнодорожные пути со стороны моря уже полностью очистили. В ближайшее время там начнут менять поврежденное полотно. На пути со стороны гор продолжается расчистка. Рабочим еще предстоит убрать около 3 тыс. куб. м. земли.