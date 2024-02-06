Ветер повредил крышу школы и повалил водонапорную башню в Лабинском районе

В результате непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, в хуторе Харьковском была повреждена крыша школы № 31.

Общая площадь кровли составляет 1,7 тыс. кв. м. Площадь поврежденной кровли составила 300 кв. м. В здании школы также находятся помещения детского сада.

«Учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада. К счастью, никто не пострадал. Учебный процесс пока приостановлен. Принимаем оперативные меры», — написал в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

Глава района добавил, что в станице Вознесенской ветер повалил водонапорную башню Рожновского. Девять абонентов остались без воды. Сейчас жителей подключают к сетям водоснабжения.

В Лабинске повреждена часть кровли многоквартирного дома на улице Калинина, 305/1. Крыша находилась в процессе капремонта, который вела управляющая компания. В настоящее время там идут восстановительные работы.

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