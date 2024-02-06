Ураганный ветер сорвал крыши жилого дома и гостиницы в Краснодаре

В ночь на 6 февраля в краевой столице поднялся сильный ветер, который повредил кровли зданий.

Так, часть крыши сорвало в многоквартирном доме в 1-м проезде Стасова, 35, где живут около 50 человек. Спасатели убрали обломки дороги. Восстанавливать кровлю жилого дома будет управляющая компания «ГУК-Краснодар». Расселения жильцов не требуется.

Еще одну часть крыши сорвало в здании гостиницы на Таманской, 92. На место выехали спасатели. Специалисты устанавливают связь с собственником здания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 6 февраля. Скорость ветра будет достигать 20-23 м/с.