Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 6 февраля

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни погодные условия в регионе снова ухудшатся.

С 3 по 6 февраля на Кубани ожидаются сильные дожди с грозой и усилением ветра до 20-23 м/с.

В связи с выпадением осадков прогнозируют подъем уровней воды в реках Геленджика, Горячего Ключа, Абинского, Апшеронского, Крымского, Северского, Туапсинского и Темрюкского районов, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона в ближайшие дни призывают соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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