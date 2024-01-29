Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе из-за угрозы подтоплений

Из-за сильных осадков уровень воды в русле реки Кубань в последние дни заметно увеличился.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Крымском районе начнет таять снег и пройдут ливни. По мнению специалистов, есть высокая вероятность что в муниципалитете размоет дамбы, а вода перельется в населенные пункты и подтопит дома.

«В Крымском районе введен режим повышенной готовности», — написал в Telegram глава муниципалитета Сергей Лесь.

Особое внимание власти Крымского района уделили сельским поселениям, расположенным возле реки Кубань: Киевскому, Адагумскому, Троицкому, Кеслеровскому и Варениковскому. Все муниципальные службы начали работать в режиме повышенной готовности. В районе усилили аварийные бригады, а также мобилизовали силы ГО И ЧС.