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Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе из-за угрозы подтоплений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-vveli-v-krymskom-rajone-iz-za-ugrozy-podtoplenij
Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе из-за угрозы подтоплений
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Из-за сильных осадков уровень воды в русле реки Кубань в последние дни заметно увеличился.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Крымском районе начнет таять снег и пройдут ливни. По мнению специалистов, есть высокая вероятность что в муниципалитете размоет дамбы, а вода перельется в населенные пункты и подтопит дома.

«В Крымском районе введен режим повышенной готовности», — написал в Telegram глава муниципалитета Сергей Лесь.

Особое внимание власти Крымского района уделили сельским поселениям, расположенным возле реки Кубань: Киевскому, Адагумскому, Троицкому, Кеслеровскому и Варениковскому. Все муниципальные службы начали работать в режиме повышенной готовности. В районе усилили аварийные бригады, а также мобилизовали силы ГО И ЧС.

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