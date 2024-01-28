В семи поселениях Темрюкского района ввели режим ЧС из-за отключения воды

Водоснабжение на Таманском полуострове отключили 26 января для проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

Восстановить подачу воды в Темрюкском районе планировали к 28 января, однако это сделать не удалось. Теперь подача водоснабжения в Тамани ограничена до 29 января включительно из-за трудностей, возникших при проведении работ.

В связи с отключением воды на территории Таманского, Ахтанизовского, Фонталовского, Вышестеблиевского, Новотаманского, Сенного и Запорожского поселений ввели режим ЧС.

«Детские сады 29 января работать не будут. Учащиеся школ перейдут в режим дистанционного обучения», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Он уточнил, что власти муниципалитета организовали подвоз воды для жителей, попавших в зону отключения. Сотрудники «Кубаньводкомплекс» ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме. По словам главы Темрюкского района, он сам находится без воды с 19:00 25 января.

Читайте также: два поселка и пять СНТ под Краснодаром 29 января останутся без света. Плановое отключение электроснабжения в Прикубанском и Карасунском округах запланировали с 8:00 до 17:00.