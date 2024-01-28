Два поселка и пять СНТ под Краснодаром 29 января останутся без света
Общество
28.01.2024 12:08
Плановое отключение электроснабжения в Прикубанском и Карасунском округах запланировали с 8:00 до 17:00.
В понедельник без света почти на весь день останутся жители поселка Зеленопольского и пяти СНТ: «Ивушка», «Кубанское яблоко», «Наука», «ТЭЦ» и «КСК-1».
Кроме того, электричество 29 января отключат в поселке Агроном Динского района, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.
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