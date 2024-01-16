За 2023 год в пяти районах Кубани отремонтировали почти 500 км электросетей

Ремонтные работы коснулись электросетей Ейского, Староминского, Щербиновского, Ленинградского и Кущевского районов.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, за прошлый год энергетики привели в надлежащее состояние 498 км линий электропередачи.

«Специалисты выполнили капремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи классом напряжения 35-110 кВ общей протяженностью почти 80 км. В числе отремонтированных энергообъектов — линия 110 кВ «Староминская — Ейск» и «Староминская — Ромашки», — сообщил Шапошник.

Кроме того, энергетики обновили более 10 тыс. изоляторов и 6 км грозозащитного троса. Значительную работу провели по ремонту электросетей Ленинградского энергорайона. Отремонтировали свыше 420 км воздушных ЛЭП, заменили 38 км провода, около 500 опор и более 1 тыс. изоляторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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