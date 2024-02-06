Железнодорожники начали менять один путь поврежденного оползнем полотна в Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский 6 февраля проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на железнодорожном перегоне Дагомыс — Лоо, где вечером 4 февраля сошел сель.

С участка железного полотна уже убрали более 15 тыс. куб. м грунта. Сейчас освобожден один путь железной дороги. Поврежден участок длиной 50 м. Сотрудники РЖД приступили к работам по замене полотна. Продолжается расчистка второго пути и восстановление контактной линии электросетей.

Для перевозки пассажиров к станциям отправления задействовано 85 автобусов, 13 из которых предоставил краевой Минтранс. С железнодорожных станций Лоо, Якорная Щель и Лазаревская отправляют пассажиров поездов до мест назначения, людей на станции привозят автобусы. Альтернативной транспортной схемой уже воспользовались более 15 тыс. человек.

Городской оперштаб в круглосуточном режиме продолжает взаимодействие с федеральными, краевыми и муниципальными структурами, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.