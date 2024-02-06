Железнодорожники начали менять один путь поврежденного оползнем полотна в Сочи
Глава Сочи Алексей Копайгородский 6 февраля проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на железнодорожном перегоне Дагомыс — Лоо, где вечером 4 февраля сошел сель.
С участка железного полотна уже убрали более 15 тыс. куб. м грунта. Сейчас освобожден один путь железной дороги. Поврежден участок длиной 50 м. Сотрудники РЖД приступили к работам по замене полотна. Продолжается расчистка второго пути и восстановление контактной линии электросетей.
Для перевозки пассажиров к станциям отправления задействовано 85 автобусов, 13 из которых предоставил краевой Минтранс. С железнодорожных станций Лоо, Якорная Щель и Лазаревская отправляют пассажиров поездов до мест назначения, людей на станции привозят автобусы. Альтернативной транспортной схемой уже воспользовались более 15 тыс. человек.
Городской оперштаб в круглосуточном режиме продолжает взаимодействие с федеральными, краевыми и муниципальными структурами, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Из-за схода селя часть пригородных поездов отменили. Пассажирские поезда дальнего следования задержали, людей к поездам начали подвозить автобусами.
К утру 6 февраля убрали уже более 15,5 тыс. куб. м грунта. Железнодорожные пути со стороны моря уже полностью очистили. На пути со стороны гор продолжается расчистка, туда постоянно сходит новый грунт. Рабочим еще предстоит убрать около 3 тыс. куб. м. земли. Задержанные из-за схода селя поезда начали входить в свои графики.