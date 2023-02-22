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Кондратьев 22 февраля проводит рабочий день в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-22-fevralya-provodit-rabochij-den-v-sochi
Кондратьев 22 февраля проводит рабочий день в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр МЧС России Александр Куренков 22 февраля выехали в Сочи.

«Сегодня работаем в Сочи. Вместе с министром МЧС России Александром Куренковым на месте схода снежной лавины оценим ход восстановительных работ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

После осмотра места схода лавины Вениамин Кондратьев примет участие в совещании, которое проведет федеральный министр по вопросам готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края к реагированию на ЧС в Сочи. На совещании также будут присутствовать начальник краевого ГУ МЧС России Олег Волынкин и глава Сочи Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи возле санно-бобслейной трассы 20 февраля сошла большая лавина. Она повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню, а также газопровод низкого давления. В горном кластере Сочи 21 февраля локально ввели режим ЧС на месте схода лавины.

Вечером 21 февраля газоснабжение в Горной Олимпийской деревне восстановили. Специалисты водоканала Сочи приступили к созданию временной схемы подачи водоснабжения в Олимпийскую деревню и на горнолыжные курорты. Перекладке подлежат два водовода общей протяженностью более 200 м.

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