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МЧС: сошедшая на Красной Поляне лавина повредила газопровод низкого давления

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-soshedshaya-na-krasnoj-polyane-lavina-povredila-gazoprovod-nizkogo-davleniya
МЧС: сошедшая на Красной Поляне лавина повредила газопровод низкого давления
Фото t.me/love_sochi

В МЧС сообщили новые подробности о сходе лавины по селепропускному каналу на санно-бобслейной трассе в поселке Красная Поляна.

По данным на 17:00, произошел сход самопроизвольной лавины. Пострадавших нет. Лавина повредила ограждение санно-бобслейной трассы, водовод и газопровод низкого давления. Газ перекрыли. Нарушения электроснабжения нет.

На объекты олимпийской деревни организован подвоз воды четырьмя автоцистернами от Сочинского водоканала. К ликвидации последствий ЧП привлекли 65 человека и 24 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню.

По данным синоптиков, с 18:00 20 февраля до 18:00 22 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м ожидается сход лавин.

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