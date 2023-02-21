В горном кластере Сочи локально ввели режим ЧС на месте схода лавины
Об этом 21 февраля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
По его словам, на месте, где 20 февраля сошла лавина, ввели локальный режим ЧС.
«Работают все наши экстренные и аварийные службы. Пострадавших нет, для туристов организованы все необходимые условия. Поврежденную инженерную инфраструктуру оперативно начали восстанавливать», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.
На месте работают экстренные и аварийные службы, сотрудники мэрии, дежурит «Водоканал», «Сочигоргаз». С 3:00 идут работы по восстановлению газоснабжения. Если погода позволит, газ включат уже к вечеру по временной схеме.
«Доставлена техника и материалы и для ремонта водовода — по предварительным расчетам потребуется заменить около 300 м коммуникаций, они сейчас под десятиметровым слоем снега. Следим за всей территорией города, за каждым населенным пунктом, за уровнем рек», — добавил мэр Сочи.
На курорте 21 февраля пройдут ливни, снегопады не прекратятся. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню. Позже в МЧС сообщили о том, что лавина повредила газопровод низкого давления.
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