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В горном кластере Сочи локально ввели режим ЧС на месте схода лавины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gornom-klastere-sochi-vveli-lokalno-rezhim-chs-na-meste-shoda-laviny
В горном кластере Сочи локально ввели режим ЧС на месте схода лавины
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 21 февраля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, на месте, где 20 февраля сошла лавина, ввели локальный режим ЧС.

«Работают все наши экстренные и аварийные службы. Пострадавших нет, для туристов организованы все необходимые условия. Поврежденную инженерную инфраструктуру оперативно начали восстанавливать», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

На месте работают экстренные и аварийные службы, сотрудники мэрии, дежурит «Водоканал», «Сочигоргаз». С 3:00 идут работы по восстановлению газоснабжения. Если погода позволит, газ включат уже к вечеру по временной схеме.

«Доставлена техника и материалы и для ремонта водовода — по предварительным расчетам потребуется заменить около 300 м коммуникаций, они сейчас под десятиметровым слоем снега. Следим за всей территорией города, за каждым населенным пунктом, за уровнем рек», — добавил мэр Сочи.

На курорте 21 февраля пройдут ливни, снегопады не прекратятся. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню. Позже в МЧС сообщили о том, что лавина повредила газопровод низкого давления.

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