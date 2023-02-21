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Газоснабжение восстановили в Горной Олимпийской деревне после сошедшей лавины в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazosnabzhenie-vosstanovili-v-gornoj-olimpijskoj-derevne-posle-soshedshej-laviny-v-sochi
Газоснабжение восстановили в Горной Олимпийской деревне после сошедшей лавины в Сочи
Фото pexels.com

Технические службы Сочи и курорта «Роза Хутор» вечером 21 февраля восстановили газопровод, который повредила сошедшая лавина.

Сейчас все отели возвращаются в штатный режим работы, отопление и горячая вода в ближайшее время будут во всех номерах.

«Мы приносим свои извинения гостям отелей за временные неудобства и благодарим службы города и сотрудников курорта за оперативное решение форсмажорной ситуации», — сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи возле санно-бобслейной трассы 20 февраля сошла большая лавина. Она повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню, а также газопровод низкого давления. В горном кластере Сочи 21 февраля локально ввели режим ЧС на месте схода лавины.

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