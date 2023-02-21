Газоснабжение восстановили в Горной Олимпийской деревне после сошедшей лавины в Сочи

Технические службы Сочи и курорта «Роза Хутор» вечером 21 февраля восстановили газопровод, который повредила сошедшая лавина.

Сейчас все отели возвращаются в штатный режим работы, отопление и горячая вода в ближайшее время будут во всех номерах.

«Мы приносим свои извинения гостям отелей за временные неудобства и благодарим службы города и сотрудников курорта за оперативное решение форсмажорной ситуации», — сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи возле санно-бобслейной трассы 20 февраля сошла большая лавина. Она повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню, а также газопровод низкого давления. В горном кластере Сочи 21 февраля локально ввели режим ЧС на месте схода лавины.