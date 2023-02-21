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В горах Сочи проложат временный резервный водовод вместо разрушенного лавиной

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-prolozhat-vremennyj-rezervnyj-vodovod-vmesto-razrushennogo-lavinoj
В горах Сочи проложат временный резервный водовод вместо разрушенного лавиной
Фото t.me/wcups

В сочинском водоканале 21 февраля сообщили, что водоснабжение Олимпийской деревни и Розы Хутор обеспечат по временной схеме.

Специалисты водоканала Сочи приступили к созданию временной схемы подачи водоснабжения в инфраструктуру Олимпийской деревни и горнолыжных курортов. Лавина разрушила важные коммуникации жизнеобеспечения, среди них — два магистральных водовода.

Предварительно, перекладке подлежат два водовода общей протяженностью более 200 м. Работы проведут поэтапно после того, как погода наладится. Сейчас начаты работы по созданию временной системы подачи питьевой воды. От действующей магистральной сети будет проложен резервный водовод. На место подвозят необходимые материалы, расчищают территорию. Завершить все планируется до конца текущей недели, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню. Позже в МЧС сообщили, что лавина повредила газопровод низкого давления. На месте схода лавины 21 февраля ввели режим ЧС.

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