Из больницы выписали всех пострадавших при хлопке газа в Апшеронске

Хлопок газа с последующими обрушением здания и пожаром произошел утром 22 июля на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

За медицинской помощью тогда обратились четверо пострадавших. Троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, четвертому помощь оказали амбулаторно. Позже от полученных ожогов в больнице скончалась женщина.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что из больниц уже выписали всех пострадавших во время ЧП в Апшеронске.

«По состоянию на 6 августа два пациента выписаны», — цитирует ТАСС замглавы Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции в торговом центре Апшеронска обрушились утром 22 июля из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошел пожар на площади 30 кв. м. Из-под завалов спасатели вытащили одного человека.

Четверо пострадавших были госпитализированы. Одну из пострадавших вертолетом доставили в Краснодар. Работница аптеки, которую спасатели достали из-под завалов, скончалась в больнице спустя сутки после ЧП. По факту разрушения торгового центра в Апшеронске возбудили уголовное дело.