До 400 кв. метров сократилась площадь пожара на полигоне в Новороссийске

Больше суток пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне «Терра-Н». К вечеру 24 августа площадь пожара сократилась до 400 кв. м.

Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

«В ликвидации задействованы ПСЧ-9, ПЧ-22, одна водовозка, два бульдозера, один экскаватор, пять самосвалов. Работы продолжаются», — написал Яменсков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне возник 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Во второй половине дня площадь возгорания удалось сократить сначала до 1,3 тыс. кв. м, а затем — до 900 кв. м. Вечером 23 августа сообщили, что площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. К полудню 24 августа пожарным удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м.