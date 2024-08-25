До 200 кв. м сократилась площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

По данным на 10:20 25 августа, площадь возгорания сократилась до 200 кв. м. ⁠

Тушение пожара на мусорном полигоне продолжается. В ликвидации задействованы сотрудники ПЧ-22, 4 водовозки, 1 бульдозер, 1 экскаватор и 4 самосвала, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне возник 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Вечером 23 августа сообщили, что площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. К полудню 24 августа пожарным удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м. К утру 25 августа площадь пожара сократилась до 300 кв. м.