Адыгейский сыр: чем полезен и кому нельзя

Адыгейский или черкесский сыр является традиционным продуктом кавказской кухни. Некоторые путают его с брынзой, но это ошибка, ведь адыгейский сыр — отдельная «вселенная». Чем полезен этот сыр?

Адыгейский сыр относится к молодым сырам без созревания. Он не является рассольным, как, к примеру, брынза, фета или сулугуни. Да, в рассоле этот сыр не плавает — каждую головку посыпают сухой солью по поверхности.

Готовят адыгейский сыр из коровьего, козьего или овечьего молока. Технология проста, как все гениальное, — в горячее молоко вливают сыворотку, свернувшуюся сырную массу снимают и распределяют по специальным корзинкам. Раньше для этого использовали корзинки из ивовых прутьев, теперь в промышленном производстве применяют пластиковые. Будущий сыр посыпают солью и отправляют охлаждаться. Через несколько часов сыр можно есть.

Адыгейский сыр мягкий, но упругий, отличается творожистой консистенцией и насыщенным кисломолочным умеренно соленым вкусом. Цвет обычно белый, но возможен кремовый оттенок.

Польза адыгейского сыра

Калорийность адыгейского сыра составляет порядка 245 ккал и жирность его относительно невысокая. Это — хорошая новость для все, кто хочет сбросить вес, но страдает без сыра. Кусочек адыгейского — можно! А если учесть высокое содержание белка, надолго обеспечивающего ощущение сытости, и способность улучшать обмен веществ, адыгейский сыр становится отличным товарищем при диете. Также отмечается, что адыгейский сыр при умеренном употреблении не способствует задержке жидкости в организме. Нет отеков — нет лишних сантиметров в талии.

Этот сыр богат кальцием, фосфором, калием, магнием, натрием, железом, витаминами группы В, А, С, D и триптофаном. Такой богатый состав делает его очень полезным для костей и зубов, иммунитета, нервной и сердечно-сосудистой системы. Особенно рекомендуется есть адыгейский сыр подросткам в период активного роста, пожилым людям и беременным женщинам — в это время организму крайне важен кальций.

Этот сыр очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Он улучшает пищеварение и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Содержащийся в продукте калий способствует стабилизации артериального давления, а витамин С укрепляет стенки сосудов. Витамин А помогает поддерживать остроту зрения, а витамин D, кроме помощи в усвоении кальция, способствует профилактике депрессии. Если речь зашла о нервной системе, нельзя не упомянуть о витаминах группы В, магнии и триптофане, которые поддерживают здоровье ЦНС, помогают снижать стресс и бороться с бессонницей.

Адыгейский сыр не противопоказан при диабете, так как не содержит сахара.

Вред и противопоказания

В период обострения заболеваний ЖКТ адыгейский сыр лучше не есть. В этот период вообще ничего «вкусного» нельзя. Но если гастрит, язва и прочие неприятности спят, адыгейский сыр можно — в нем нет специй, мало соли, он очень бережно «относится» к желудку.

Категорически противопоказан адыгейский сыр из коровьего молока тем, кто страдает непереносимостью лактозы или молочного белка казеина. Как и к любому высокобелковому продукту, к адыгейскому сыру стоит с осторожностью относиться людям с патологиями почек. Детям до трех лет адыгейский сыр лучше не предлагать.

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