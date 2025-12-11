Туман, мокрый снег в горах и ветер до 17 м/с прогнозируют на Кубани 12 декабря

В пятницу в Краснодарском крае ожидается облачная погода, в некоторых районах региона возможен дождь.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем и вечером его порывы будут достигать 12-14 м/с. Вечером в отдельных районах прогнозируют сильный дождь, а в горах пройдет мокрый снег.

Ночная температура воздуха составит 0…+5 °С, днем столбики термометров поднимутся до +4…9 °С. В горах и ночью, и днем ожидаются заморозки — -2…-7 °С.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами дождь, вечером — сильный. Скорость юго-западного и западного ветра составит 6-11 м/с, днем и вечером его порывы будут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — 15-17 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +2…7 °С, днем потеплеет до +8…13 °С.

В Краснодаре в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в дневное и вечернее время. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью воздух остынет до 0…+2 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7…9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

