Пропавшую почти месяц назад в Анапе женщину нашли погибшей

Речь идет о 44-летней Марии Родиной, пропавшей в ноябре в Супсехе.

Сообщалось, что местонахождение женщины было неизвестно с 15 ноября. Ее искали родные, правоохранители и волонтеры.

Об обнаружении Марии Родиной сообщили 12 декабря в Telegram поисковики отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края.

«Найдена, погибла», — написали в Telegram-канале отряда.

