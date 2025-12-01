Тело мужчины нашли возле школы в центре Сочи

Труп на тротуаре на улице Донской возле школы №12 обнаружили прохожие.

По словам очевидцев, лежавший на тротуаре мужчина выглядел очень аккуратно и был прилично одет. На место вызвали полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам интернет-портала «Кубань 24» сообщили, что личность мужчины установлена. Ему было 58 лет.

По предварительным данным, мужчине стало плохо на улице, в результате чего он скончался. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

