На Кубани нашли мертвым мужчину, которого искали почти 2 месяца

Речь идет о 37-летнем Семене Сидорове, который пропал в Краснодаре в сентябре текущего года.

Сообщалось, что местонахождение мужчины было неизвестно с 17 сентября. Его разыскивали близкие, правоохранители и волонтеры.

Сообщение об обнаружении тела Семена Сидорова 6 ноября опубликовали в Telegram поисковики отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края.

«Найден, погиб. Соболезнуем родным и близким», — написали в Telegram-канале отряда.

Читайте также: пропавшего парня из Армавира нашли спустя почти год. Молодой человек 2004 года рождения ушел гулять в ноябре прошлого года и пропал. В апреле этого года к поискам подключился отряд «ЛизаАлерт». О том, что молодого человека нашли живым, сообщили 24 октября.

Подпишись, здесь всегда интересно.