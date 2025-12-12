Жители Кубани пожаловались на сбой в работе WhatsApp*

Массовый сбой в работе мессенджера произошел утром 12 декабря. Жалобы поступают из 20 регионов России.

Лидером по количеству обращений за последние шесть часов стал Краснодарский край — 30% жалоб.

«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — сообщает Сбой.рф.

*Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

Читайте также: Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp*. Это связано с тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Его используют для мошеннических и иных преступлений. В случае, если требования российского законодательства не будут выполнены, мессенджер перестанет работать в России.

