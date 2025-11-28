Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp*

В России предъявили требования о предотвращении преступлений к мессенджеру WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ).

В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в ведомстве.

В случае, если требования российского законодательства не будут выполнены, мессенджер перестанет работать в России, сообщает РИА «Новости».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

