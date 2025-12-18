Прямой эфир

7 действенных советов, как помочь домашним цветам пережить холода

Автор: Женя Харитонова

Фото freepik.com

Какая бы погода не стояла за окном, в нашем доме всегда весна. Ну или то время года которое мы сами себе установили. С помощью отопления, освещения, увлажнения воздуха, кондиционирования и проветривания. И позаботились мы не только о себе. Мы учли потребности наших комнатных растений.

Без нас комнатные  растения беззащитны и не смогут нормально пережить зиму со всеми ее проблемами и собственными потребностями — недостатком света, сухим воздухом, изменением режима роста. Если по каким-то причинам мы забыли о своих зеленых друзьях — самое время вспомнить и основываясь на главных принципах уходами за комнатными растениями, совершить конкретные действия.

Световой режим

Фото freepik.com

Дни стали короче, ночи, соответственно, длиннее. Солнце светит мало  и нам нужно компенсировать короткий зимний день. Перемещаем растения ближе к окнам. Желательно на южную сторону. Можно и на запад. Для светолюбивых жителей цветочных горшков включаем фитолампы на 4-6 часов в день.

Полив

Нам не нужно заливать грунт избытком воды. Мы ведь не хотим чтобы в корневой системе начались процессы гниения! Полив значительно сокращаем.

Поливаем растения, только тогда, когда верхний слой почвы просохнет на 3-5 см. Воду используем только комнатной температуры. Кактусы и суккуленты поливаем  1 — 2 раза в месяц.

Влажность воздуха

Калориферы, теплый пол и прочие отопительные приборы создают комфорт, но сушат воздух. Его оптимальную влажность нужно поддерживать. Используем увлажнитель воздуха или регулярно опрыскиваем растения.

Можно наполнить поддоны влажной галькой или керамзитом и поставить в них горшки с растениями.

Температура и сквозняки

Фото freepik.com

Это только нам кажется, что квартира надежно защищена от морозов. Комнатные цветы придерживаются другого мнения. Нам нужно защитить их от резких перепадов температуры и задувания сквозняка.

Утепляем подоконники. Для этого используем пенополиуретановые коврики или пенопласт. При проветривании — убираем растения с пути холодного воздуха. Следим, чтобы листья не касались холодных оконных стекол.

Подкормка

Еще в конце сентября — октября мы приостановили подкормку удобрениями большинства своих домашних растений. Иначе они бы не дотянули до этих дней.  Растения, цветущие зимой,  удобряем в 2-3 раза реже обычного.

Гигиена

Помогаем наши растениям  дышать,  поглощать свет и производить тот самый фотосинтез, без которого жизнь на Земле невозможна.

Аккуратно протираем крупные листья влажной салфеткой. Небольшим растениям устраиваем теплый душ, предварительно закрыв почву пленкой.

Вредители и болезни

Фото freepik.com

Не нужно успокаивать себя тем, что вредные насекомые впали в спячку. Профилактике зимой уделяем особое внимание: регулярно осматриваем листья, особенно с обратной стороны. Не забываем и стебли. Сухие или больные листья удаляем сразу же при обнаружении.

 

Читать также:

7 причин, почему ваши домашние цветы погибают

