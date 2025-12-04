2026: новогодние приметы на год Лошади

Красная Огненная Лошадь — дама своенравная, но «договориться» с ней можно. Сегодня поговорим о приметах и ритуалах, которые точно будут к удаче и помогут наладить контакт с хозяйкой года.

Просто напомним, если кто-то упустил главное: год Огненной Лошади ни для кого не будет спокойным и пассивным. Это время перемен, движения вперед и достижений. А кому-то и копытом может прилететь, потому забывать о разумных мерах предосторожности не стоит. И еще — в погоне за очередным рекордом постарайтесь не перенапрячься, ведь, как нас учит классика кинематографа, загнанных лошадей пристреливают. И на этой позитивной ноте переходим к тому, ради чего мы все сегодня собрались — к приметам!

Для жизненной энергии и здоровья

Ну, начнем с простого: окружите себя цветами, которые дают энергию. Оттенки красного, оранжевого, золото — все будет кстати. Не обязательно постоянно носить красную одежду, если она вам категорически не к лицу, но хотя бы алый ежедневник завести стоит. Ну или оранжевый брелочек на сумку прицепить. Главное, чтобы цвет энергии всегда был рядом.

Кстати, не отказывайтесь и от помощи камней, относящихся к стихии Огня. Янтарь, рубин, гранат, тигровый глаз, пирит, модная сегодня вулканическая лава — ваши союзники на этот год. Главное, чтобы они «не спорили» с вашим знаком зодиака.

Еще один очевидный совет: наладьте питание. Год Лошади — прекрасное время для того, чтобы приучить себя есть овсянку по утрам и ввести в рацион больше зелени, овощей и фруктов.

Больше двигайтесь. Казалось бы, какая связь с приметами? А она есть — Лошадь всегда в движении, потому и вам, чтобы не затоптала, стоит проявлять активность. Речь не только о спорте, но и о готовности к переменам, переездам, смене работы и статуса. Судьба подкидывает шанс выйти из привычной колеи — хватайте! За упущенные возможности в год Лошади придется дорого расплачиваться.

Позаботьтесь о телесном комфорте. И речь сейчас не о покупке нового дивана. Одежда из натуральных тканей, удобная качественная обувь, дорогие аксессуары, подчеркивающие статус и не превращающиеся в мусор через месяц, — вот то, что стоит использовать весь год. Все барахло, даже если оно дорого вам как память, спрячьте и никому не показывайте. В год Лошади вы должны быть той самой пони в дорогой попоне, а не водовозной клячей, которая кроме мешковины ничего не видела.

Регулярные чек-апы и своевременное лечение. Вот эта примета всегда к добру. В год Лошади легко переутомиться и выгореть, также на бегу легко не заметить изменения состояния — всего этого важно избежать. Регулярно водите свою «внутреннюю лошадь» к специалистам, особое внимание уделите зубам, суставам и волосам.

Для достижения целей

При всей своей хаотичности Лошадь ценит четкие задачи. А потому в первый день года будет полезно составить календарь достижений, собрать мудборд (доска настроения) или доску желаний. Пусть это будет планом и источником вдохновения на год. И Лошадь поймет, в каком направлении ей скакать, и вы от намеченного плана не отступите.

Под бой курантов напишите заветное желание маркером на монетке, положите в карман. Утром переложите в кошелек и носите с собой весь год. Постарайтесь не потерять и уж точно не тратьте!

Для благосостояния

От высоких целей — к бытовухе, без нее никак. Категорически не рекомендуется встречать Новый год с проблемами в доме. Особенно плохо, если текут краны или трубы не в порядке. Лошадь все-таки Огненная, и лишняя жидкость ей точно не понравится. Вместе с водой утечет и достаток.

В Новый год нужно вступать без долгов и, в идеале, без кредитов. Лошади не нравится тащить чужой прошлогодний воз, так что не взваливайте на нее еще и эту тяжесть. И да, если кто-то остался должен вам, готовьтесь попрощаться с этими деньгами.

Положите под елку крупные красные яблоки и попросите благополучия в новом году. Такое подношение Лошадь точно оценит.

На удачу

Если в первый день года или хотя бы в период новогодних праздников вы встретите лошадь, считайте, выиграли в лотерею.

Что является главным символом удачи? Правильно, подкова. Настоящая или сувенирная, украшение или принт на одежде — все сгодится, лишь бы всегда была рядом.

Ну и последнее — в новогоднюю ночь (которую надо провести в большой компании!), нужно постучать «копытами» и от всей души поржать. Главное, делать это искренне.

