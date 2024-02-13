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Жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара площадью 1 тыс. кв. метров в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-mnogoetazhki-evakuirovali-iz-za-pozhara-ploshhadyu-1-tys-kv-metrov-v-anape?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/MoreOz

Пожар произошел вечером 13 февраля в 11-этажном доме на улице Объездной.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что возгорание произошло в мансардном помещении. Площадь пожара — 1 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Жителей дома эвакуируют. Подробности происшествия уточняются.

На месте работают более 70 человек и 20  единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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