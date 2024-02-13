Мэрия Анапы: загоревшийся многоэтажный дом — самострой

На месте тушения возгорания площадью 1 тыс. кв. метров объявили 4 ранг пожара.

Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждено 32 квартиры. Погибших нет, пострадал один мужчина. На месте работают более 100 специалистов — пожарные расчеты, бригады скорой помощи и сотрудники службы спасения, а также 35 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Для жильцов подготовили более 100 номеров в пунктах временного размещения — в гостиницах «Паллада» и «Альфа» и пансионате «Полярные Зори».

По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации. Застройщику предоставили участок под жилищное строительство, но разрешения на строительство многоквартирного дома он не получил. Несмотря на это, он возвел 10-этажное здание с мансардным и подвальным этажами и нежилыми коммерческими помещениями на первом этаже. Проект власти города не утверждали и разрешение на строительство не выдавали.

В 2011 году мэрия Анапы обратилась в суд с иском о сносе дома, но исковое заявление оставили без рассмотрения из-за неявки сторон. Тогда же суд признал право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Многоэтажка вводилась поквартирно.

В 2012–2014 годах Анапский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о приведении объекта в соответствие градостроительным нормативам. Суд удовлетворил иск, но застройщик требования не исполнил.

Мэрия Анапы в 2019 году обратилась к застройщику и управляющей компании с требованием по пожарной безопасности дома. Дело прекратили, поскольку были аналогичные решения прокурора.

Власти города вновь обратились с иском и рядом требований — обеспечить стены и перегородки на 11 этаже необходимым пределом огнестойкости, необходимую ширину зазоров на лестницах, а также не допускать открыто проложенных электрических кабелей и проводов на лестничных клетках, но суд в требованиях мэрии отказал.

Тема самостроев находится под контролем главы региона Вениамина Кондратьева — объекты самовольного строительства могут также нести угрозу для жизни и здоровья проживающих в них людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

UPD: около 22:30 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. метров. В 23:30 ликвидировали открытое горение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара в многоэтажке в Анапе — 1 тыс. кв. метров. Пожарные спасли из горящего дома 12 человек.