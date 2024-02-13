Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 420 человек, их разместят в ПВР

Жителей пострадавшего от пожара 11-этажного дома на улице Объездной расселят в пункты временного размещения.

ПВР развернули на базе отелей «Полярные зори» и «Паллада», туда на выделенных автобусах направили уже 34 человека. Их обеспечат горячим питанием.

Всего спасатели эвакуировали 420 человек, размещение предоставят всем нуждающимся. Часть эвакуированных остаются на месте тушения, им оказывают психологическую помощь, обеспечивают едой и питанием.

На месте работают более 100 пожарных и 37 единиц техники. Создали оперативный штаб, работу ведомств и служб координирует мэр города Василий Швец. Пожару присвоили высокую степень сложности, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

В связи с тушением пожара ограничили движение по улице Объездной от ТЦ «Красная площадь» до улицы Чехова. Ближайший путь объезда перекрытого участка — по улице Стахановской. Сейчас сотрудники ГАИ эвакуируют припаркованные вблизи очага возгорания автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

UPD: при пожаре пострадал один человек, всего эвакуировали 440 жителей, из них 112 — дети, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в многоэтажке на улице Объездной произошел вечером 13 февраля. Площадь возгорания — 1 тыс. кв. метров. Пожарные спасли из горящего дома 12 человек.