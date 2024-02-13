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В одной из квартир на 11 этаже горящего дома в Анапе был установлен камин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-odnoj-iz-kvartir-na-11-etazhe-goryashhego-doma-v-anape-byl-ustanovlen-kamin
В одной из квартир на 11 этаже горящего дома в Анапе был установлен камин
Фото avito.ru

На сайте бесплатных объявлений опубликовано предложение о продаже квартиры на мансардном этаже многоэтажки на улице Объездной.

Студию на 11 этаже площадью 36 кв. метров с дизайнерским ремонтом продают за 4,6 млн рублей.

На фотографиях квартиры среди прочих удобств можно увидеть камин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в многоэтажке на улице Объездной произошел вечером 13 февраля. Площадь возгорания — 1 тыс. кв. метров. Пожарные спасли из горящего дома 12 человек.

Многоквартирный дом строили без проектной и разрешительной документации. Его ввели в гражданский оборот на основании решений суда, которые вынесли в июне 2011 года.

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